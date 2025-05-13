Mısır'ın, Gazze'ye kapsamlı saldırı planlayan İsrail'e büyükelçi atamama kararı aldığı belirtildi
Mısır'ın, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırı ve kalıcı işgal planı nedeniyle İsrail'e büyükelçi atamama kararı aldığı belirtildi.
Kudüs
Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Mısır Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, İsrail güvenlik kabinesinin onayladığı Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı ve kalıcı işgal planı nedeniyle büyükelçi atanmayacağını söyledi.
Mısır Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in 5 ay önce Kahire'ye Büyükelçi olarak atadığı Uri Rotman'ın güven mektubunu da henüz onaylamadığı kaydedildi.
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İsrail güvenlik kabinesi, 5 Mayıs'ta, Gazze'ye saldırıların genişletilmesine yönelik planı kabul etmişti.
Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.
Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de planda yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.