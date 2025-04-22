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Dünya

Mısır'da Kahire ve güneydeki kentler için sıcak hava uyarısı yapıldı

Mısır'da başkent Kahire başta olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıklarının gün içinde 39 ila 40 dereceye ulaşacağı bildirildi.

Çağrı Koşak  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Mısır'da Kahire ve güneydeki kentler için sıcak hava uyarısı yapıldı

Istanbul

Mısır Meteoroloji Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin büyük bölümünde gün boyu aşırı sıcak havanın hakim olacağı belirtildi.

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Hava sıcaklıklarının Kahire'de 39, ülkenin güney kesiminde de 40 derecenin üstüne çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgası ile yüksek basıncın hava değişiminde etkili olduğu ifade edildi.

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