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Dünya

Mısır'da Firavunlar dönemine ait Koç Başlı Sfenks Yolu törenle açıldı

Mısır'ın güneyindeki Luksor kentinde, Firavunlar dönemine ait iki meşhur tapınağı birbirine bağlayan ve tarihi 3 bin yıl öncesine kadar uzanan Koç Başlı Sfenks Yolu'nun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Muhammed Semiz   | 26.11.2021
Mısır'da Firavunlar dönemine ait Koç Başlı Sfenks Yolu törenle açıldı

LUKSOR

Mısır devlet televizyonu, antik Mısır dönemine ait Karnak ve Luksor tapınaklarını birbirine bağlayan "Koç Başlı Sfenks Yolu" adlı 2 bin 700 metre uzunluğundaki tarihi koridorun açılış törenini canlı yayımladı.

Uzun süren arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan söz konusu tarihi koridorun açılış törenine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısırlı bazı bakanlar, yabancı ülkelerin Büyükelçileri, uluslararası basın kuruluşları ve sanatçılar katıldı.

Törende, büyük bir orkestra antik Mısır dönemini temsil eden müzik enstrümanları ile Firavunlar dönemini temsil eden müzikler icra etti.

Dünyanın en büyük açık arkeolojik alanlarından olan ve Firavunlar döneminde inşa edilen Karnak ve Luksor tapınaklarını birbirine bağlayan Koç Başlı Sfenks Yolu'na ait kalıntılar ilk olarak 1948'de keşfedildi.

Mısır, bugün açılışı yapılan ve iki yakasında 1200 koç başlı sfenksin sıralandığı yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki tarihi koridorun restorasyonuna 2005'te başlatmıştı.

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