Mısır'da başsavcıya suikast davasında 9 genç idam edildi

İSTANBUL

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, başsavcıya suikast davasında yargılanan 9 genç bu sabah Kahire İstinaf Cezaevi'nde asılarak idam edildi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha da idam edilenler arasında yer aldı. Ahmed Taha'nın, idam cezası uygulanan ilk İhvan yöneticisi oğlu olduğu belirtiliyor.

İdam edilenlerin isimleri ise şöyle:

Ahmed Taha, Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed.

İdam kararının durdurulması çağrıları sonuç vermedi

Uluslararası Af Örgütü, dün yaptığı açıklamada, 9 muhalif hakkında verilen ve bu sabah infaz edileceği belirtilen idam kararının durdurulmasını istemişti.

Tutuklarının, idam cezasının infazına hazırlık için hücrelerinden istinaf cezaevine nakledildiği kaydedilen açıklamada, sanıkların hukuksuz yargılandığı ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca duruşma sırasında bazı sanıkların "suçu itiraf etmeleri için işkenceye maruz bırakıldıklarına" ilişkin ifadeleri aktarılmıştı.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.



Muhabir: Hacer Başer