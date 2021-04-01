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Dünya

Mısır Süveyş Kanalı'nı günlerce kapatan geminin sahibi firmadan 1 milyar dolar tazminat istiyor

Kanal İdaresinin karaya oturan gemiyi 6 günün ardından herhangi bir can kaybı veya gemi ekipmanında zarar oluşmadan kurtardığını söyleyen Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Rabi, ancak kurumun bir günde milyonlarca dolar kaybettiğini söyledi.

Halime Afra Aksoy   | 01.04.2021
Mısır Süveyş Kanalı'nı günlerce kapatan geminin sahibi firmadan 1 milyar dolar tazminat istiyor

İstanbul

Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin yol açtığı zararın tazmini için geminin ait olduğu firmadan en az 1 milyar dolar talep edileceğini belirtti.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısır'daki Sada el-Beled televizyonunda katıldığı bir programda, gemi krizine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Kanal İdaresinin karaya oturan gemiyi 6 günün ardından herhangi bir can kaybı veya gemi ekipmanında zarar oluşmadan kurtardığını söyleyen Rabi, ancak kurumun bir günde milyonlarca dolar kaybettiğinin altını çizdi.

Rabi, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamındaki komisyonda, Süveyş Kanalı'nın deniz trafiğinin kesintiye uğradığı süre boyunca meydana gelen hasarın boyutunu belirlemek için bir denizci, bir hukuk görevlisi, bir mühendis ve bir tazminat uzmanının yer aldığını kaydetti.

Kanaldaki seyrüseferin 6 gün boyunca kesintiye uğramasının yanı sıra karaya oturan geminin yüzdürülmesi sırasında kullanılan makina ve araçların yıpranma payı, ekipman ve teçhizat hasarı, teknik ekiplerin ve mühendislerin sürekli mesaisi göz önüne alındığında gemi krizinin maliyetinin 1 milyar doları geçtiğine işaret eden Rabi, "Kanal İdaresi, karaya oturan geminin sahibi olan firmadan 1 milyar doları aşan zararın tazminini talep edecek." dedi.

Rabi ayrıca soruşturmanın en az bir hafta süreceğini yineledi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Rabi, daha önceki açıklamasında, soruşturma için kurum bünyesinde bir komisyon oluşturulduğunu ve yük gemisinin soruşturma tamamlanana kadar alıkoyulacağını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Milyarlarca dolarlık zarar

Süveyş Kanalı'nın kapalı kaldığı her gün Mısır ve dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu.

Mısır'ın günde yaklaşık 10-15 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Kanal İdaresinin politikasına göre ise kurum, kanaldan geçen gemilerde meydana gelebilecek herhangi bir arıza, kaza ya da zarardan sorumlu değil. Bu nedenle kanalda bekleyen gemilerin sahipleri, gemileri kiralayanlar, nakliyat şirketleri, nakledilen ürünlerin sahipleri gibi konuyla alakalı diğer tüm kesimlerin yaşadığı zararların da kim tarafından ve nasıl telafi edileceği belirsizliğini koruyor.

Sigorta şirketlerinden de henüz gemi krizinin neden olduğu maliyetle ilgili net bilgiler elde edilemedi.

Ekonomi uzmanları kaza nedeniyle gerek Süveyş Kanal İdaresi gerekse diğer kesimlerin uğradığı zararın telafi edilmesinin aylar sürebileceğini yorumları yapıyor.

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