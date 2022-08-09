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Dünya

Mısır hava yolu şirketi "EgyptAir" 8 yıl sonra Kahire-Trablus seferlerine başladı

Mısır hava yolu şirketi "EgyptAir", 8 yıl aranın ardından Kahire’den Libya’nın başkenti Trablus’taki Mitiga Havalimanı'na uçuşlara başladı.

Ebu Bekir Aşkın   | 09.08.2022
Mısır hava yolu şirketi "EgyptAir" 8 yıl sonra Kahire-Trablus seferlerine başladı

Trablus

Libya merkezli "Marsad" gazetesinin sosyal medya hesabından yayımlanan haberde, Mitiga Havalimanı Müdürü Lütfü Tabib’in açıklamalarına yer verildi.

Tabib, EgyptAir’in Kahire-Trablus arasında ilk olarak haftada 3 uçuş gerçekleştireceğini ve şirketin Mısır’ın diğer şehirlerinden de Trablus’a uçuşlara başlayabileceğini belirtti.

Havalimanı Müdürü ayrıca bugün gelen uçağın Trablus’tan Mısır’ın Sina Yarımadası'ndaki turistik kenti Şarm eş-Şeyh’e yolcu taşıyacağını vurguladı.

EgyptAir, 18 Nisan’da da 11 yıl sonra Kahire'den Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine ilk seferini gerçekleştirmişti.

Mısır hava yolu şirketi, 2011'de Libya'da başlayan istikrarsızlık ve çatışmaların ardından bu ülkeye yönelik uçuşlarını durdurma kararı almıştı.




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