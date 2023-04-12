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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığında konuşuyor.
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Dünya

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Mehmet Şah Yılmaz, Mustafa Deveci  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri'nin Türkiye ziyareti çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta resmi ziyaret için Mısır'a gitmişti.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmuştu.


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