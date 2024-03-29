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Dünya, Ramazan 2024

Mısır’daki diplomatlar ve sanat camiası Kahire Yunus Enstitüsünün iftarında buluştu

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (KYEE), Mısır'da sanat camiasından, basın mensuplarına, diplomatik misyon temsilcilerinden akademisyenlere bir çok ismin ağırlandığı iftar programı gerçekleştirdi.

Safiye Karabacak  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Mısır’daki diplomatlar ve sanat camiası Kahire Yunus Enstitüsünün iftarında buluştu

İstanbul

Başkent Kahire'deki Sofitel’de düzenlenen iftara Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Azerbaycan’ın Kahire Büyükelçisi Elkhan Polukov, Pakistan'ın Kahire Büyükelçisi Sajid Bilal, Türk-Mısır İş Adamları Derneği (TÜMİAD) Başkanı Nihat Ekinci ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin yanı sıra Mısırlı sanatçı ve oyunculardan Ahmed Shaker, Shery Adel, Sabry Fawwaz da katıldı.

KYEE'nin düzenlediği iftarda çok sayıda diplomat, akademisyen ve basın mensubu da bir araya geldi.

İftarda enstitü tanıtım videolarının gösteriminin ardından, KYEE Koordinatörü Emin Boyraz açılış konuşması yaptı.

Boyraz konuşmasında Kahire merkezinin kurulduğu günden bu yana 50 bin Mısırlıyı Türkçe ile tanıştırdığını belirterek, bu tanışıklığın sadece kültürel alanla kalmadığını, ikili ilişkilerin tüm boyutlarına etki ettiğini ifade etti.

Mısır ile Türkiye arasında, başta Mısır üniversitelerinde bulunan yirmiye yakın Türkçe bölümleri olmak üzere, akademik etkileşimin artması için KYEE olarak bir köprü vazifesi görmeyi sürdüreceklerini söyleyen Boyrak, "Dünyada önemli ve geniş kitlelere ulaşmayasıyla da dikkat çeken Türk teknoloji fuarı Teknofest’e daha fazla sayıda Mısırlı çocuk ve genç kardeşimizin katılması, ülkelerimiz arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliklerinin artması için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." dedi

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de yaptığı konuşmada, iftara özellikle sanat camiası ve basın dünyasının yoğun katılım göstermesinden, KYEE'nin Mısır’ın kültür, sanat camiasının buluşmasına ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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