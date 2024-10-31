Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Kahire
Mısır resmi haber ajansı MENA’nın haberine göre, Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi.
Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna Mısır Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Husam Zater'in yanı sıra Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Mısır Dışişleri Bakanı'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Büyükelçi Vali Hamid katıldı.
Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar, yaptığı konuşmada, Mısır ile Türkiye arasındaki işbirliğinin büyüyerek gelişeceğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.