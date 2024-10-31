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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile görüştü.-VTR-
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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

İbrahim Khazen, Muhammed Emin Canik  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

Kahire

Mısır resmi haber ajansı MENA’nın haberine göre, Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna Mısır Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Husam Zater'in yanı sıra Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Mısır Dışişleri Bakanı'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Büyükelçi Vali Hamid katıldı.

Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar, yaptığı konuşmada, Mısır ile Türkiye arasındaki işbirliğinin büyüyerek gelişeceğini ifade etti.

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