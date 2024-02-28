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Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Altındağ’da “Esnaf Buluşması” programında konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, gelecek birkaç gün içinde Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda ümitli olduklarını söyledi.

İbrahim Khazen, Hamdi Yıldız  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz

Al Qahirah

Başkent Kahire'de düzenlenen bir programda konuşan Sisi, beklenen ateşkes ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki insanlara tüm alanlarda gerçek bir yardımın başlayabileceğini dile getirdi.

Gazze'de ateşkes ihtimaline ilişkin Sisi, "Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz." dedi.

Sisi, çekişme zamanlarında doğru yanlış birçok şeyin söylendiğini ancak Refah Sınır Kapısını yardımların ulaştırılması için bir imkan olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Gazze'ye yardım konusunun bazılarının sandığı gibi kolay bir husus olmadığına dikkati çeken Sisi, "Bazıları bizlerin söylediklerimiz ile yaptıklarımızın ayrı şeyler olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Sisi, "Desteği sürdürüyoruz ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletine ulaşana dek, Filistin davasına desteğimizi sürdüreceğimizi vurgulamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir süredir ülke gündemini meşgul eden Akdeniz kıyısında yer alan Ras el-Hikme bölgesindeki yatırım projesine ilişkin de konuşan Sisi, şöyle devam etti:

"İki ay içinde 35 milyar dolar yatırmak kolay değil. Dünyada bir benzeri yok. İşte bu açık destek şekillerinden biri. Karar hiçbir mahcubiyet yaşanmadan bir saniye içinde alındı. Mısırlılara bu sözü Körfez'deki kardeşlerin daima Mısır'ın yanında durduklarını bilmeleri için bu sözü Mısırlılara yöneltiyorum. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin özel pozisyonunu kaydetmek için burada bulunuyorum. Çünkü Mısır'da ekonomik şartlar 4 yıldan bu yana zor."

Ülkenin kuzeybatısındaki Akdeniz sahillerinde bulunan Ras el-Hikme bölgesinde büyük bir yatırım projesi çerçevesinde onlarca kilometrelik sahil alanlarının BAE'ye satıldığına dair öne sürülen iddialar, Mısır'da kamuoyunu bir süredir meşgul ediyordu.

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