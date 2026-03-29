Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Han Yunus kentinde Filistinlilerin toplandığı bir alanı İHA ile hedef aldı.
İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.
Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 692 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 268'e, yaralı sayısının ise 171 bin 995'e çıktığı kaydedilmişti.