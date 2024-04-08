Dolar
32.02
Euro
34.76
Altın
2,338.34
ETH/USDT
3,699.40
BTC/USDT
71,729.00
BIST 100
9,756.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır Cumhurbaşkanı ile Filistin Başbakanı, Gazze'de ateşkes çalışmalarını görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Gazze'de ateşkese varılması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Mısır Cumhurbaşkanı ile Filistin Başbakanı, Gazze'de ateşkes çalışmalarını görüştü

Kahire

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Mustafa ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Sisi, görüşmede, Mustafa liderliğindeki yeni hükümete Filistin halkının taleplerini yerine getirme konusunda başarılar diledi.

Görüşmede, Mısır'ın, Gazze'de ateşkese varılması, esir takası ve yeterli insani yardımın girmesi için yürüttüğü yoğun çabalar ele alındı.

Sisi ve Mustafa görüşmede, Filistinlilerin zorla topraklarından sürülmesini ya da Filistin meselesinin tasfiye edilmesini reddederken, çatışmanın dairesinin genişlemesinin doğuracağı sonuçlara karşı da uyarıda bulundu.

Sisi, Mısır'ın her zaman, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Filistin'in haklarını elde etmesinden yana olduğunu vurguladı.

Filistin Başbakanı ise Mısır'ın, engellere ve zorluklara rağmen Gazze'ye yardım girişi konusunda oynadığı tarihi rolü taktir etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Diplomatik kaynaklar: İsrail'den Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardım etmesine olumsuz yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da iftar yapan vatandaşlara telefondan seslendi
Bakan Fidan: İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Diplomatik kaynaklar: İsrail'den Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardım etmesine olumsuz yanıt geldi

Diplomatik kaynaklar: İsrail'den Türkiye'nin Gazze'ye kargo uçaklarıyla yardım etmesine olumsuz yanıt geldi

Mısır Cumhurbaşkanı ile Filistin Başbakanı, Gazze'de ateşkes çalışmalarını görüştü

ABD-İsrail arasındaki Refah görüşmeleri bir kez daha ertelendi

Eski Filistin Ekonomi Bakanı Useyli: Türkiye'yle resmi ticaret hacmi 1 milyar dolar. Aslında belki de bunun iki katı

Eski Filistin Ekonomi Bakanı Useyli: Türkiye'yle resmi ticaret hacmi 1 milyar dolar. Aslında belki de bunun iki katı
Netanyahu, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah’a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini söyledi

Netanyahu, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah’a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini söyledi
Filistinli işadamı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malı

Filistinli işadamı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet