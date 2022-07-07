MIKTA 21. Dışişleri Bakanları Toplantısı, Çavuşoğlu'nun başkanlığında Endonezya'da yapıldı
Kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) 21. Dışişleri Bakanları Toplantısı, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlendi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Endonezya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Güney Kore Dışişleri Bakanı Jin Park, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna’daki son gelişmeleri, gıda güvenliğini, göç dahil ortak gündemimizdeki konuları ele aldık." ifadesini kullandı.
Türkiye, mart ayında MIKTA'nın dönem başkanlığını Avustralya'dan devralmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.