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Dünya, Spor, Futbol

Messi bu sezonki ilk golünü attı, Inter Miami beraberliği uzatmalarda kurtardı

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nin (MLS) ikinci haftasında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami, deplasmanda Los Angeles Galaxy ile 1-1 berabere kaldı.

Mutlu Demirtaştan  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Messi bu sezonki ilk golünü attı, Inter Miami beraberliği uzatmalarda kurtardı

İstanbul

Dignity Health Sports Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Dejan Joveljic'in 75. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Sergio Busquets, Luis Suarez, Jordi Alba, DeAndre Yedlin gibi isimlerin de görev yaptığı Inter Miami, bu gole 90+2. dakikada Lionel Messi ile cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Arjantinli yıldız futbolcu, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Los Angeles Galaxy'de Ricard Puig, 13. dakikada penaltı kaçırdı, Marcos Delgado ise 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Inter Miami, 4 puana yükseldi. Sezonun ilk maçına çıkan Los Angeles Galaxy, ilk puanını aldı.

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