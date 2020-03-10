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Dünya, Koronavirüs

Merkel: Almanya'daki insanların yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedekilerin yüzde 60 ile 70'ine koronavirüs (Kovid-19) bulaşabileceğini söyledi.

Erbil Başay   | 10.03.2020
Merkel: Almanya'daki insanların yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabilir

Berlin

Alman basınında yer alan habere göre, Şansölye Merkel, basına kapalı yapılan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Toplantıya katılanlara dayandırılan haberlerde Merkel, Almanya’nın koronavirüsle mücadelesinin uzun süreceğini belirterek, "Almanya’daki insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşabilir." dedi.

Merkel, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için daha fazla etkinliğin iptal edilmesi gerektiğine işaret etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) birçok karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına ilişkin kararı hatırlatan Alman Başbakanı, "Boş tribünlerin önünde oynanan karşılaşmalar bu ülkenin başına gelebilecek en kötü şey değildir." ifadesini kullandı.

Robert-Koch Enstitüsünün verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 1296 kişide Kovid-19 tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.


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