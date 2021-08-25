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Dünya

Merkel: Afganistan’da son 20 yılın kazanımlarını korumak için Taliban ile diyalog devam etmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da 20 yılda elde edilen kazanımlarını korumak için uluslararası toplumun Taliban ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Cüneyt Karadağ, Bahattin Gönültaş   | 25.08.2021
Merkel: Afganistan’da son 20 yılın kazanımlarını korumak için Taliban ile diyalog devam etmeli

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Afganistan'daki tahliye operasyonlarına ilişkin Parlamentoda konuştu.

Merkel, "Afganistan’da son 20 yılın kazanımlarını korumak için Taliban ile diyalog devam etmeli. Bu, uluslararası toplumun Taliban ile konuşması gereken bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'ın yeniden terörü besleyen bir yer haline gelme riski bulunduğunu savunan Merkel, Afganistan’daki Taliban gerçeğinin kabul edilmesinin zor olduğunu ancak bu gerçekle çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.

"Afganistan'da ihtiyacı olan insanları ve komşu ülkelerdeki mültecileri desteklememiz gerekli." ifadelerini kullanan Alman Şansölye, bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirtti.

Afganistan'dan tahliye operasyonlarına, imkan olduğu sürece devam edeceklerini vurgulayan Merkel, mülteciler için 600 milyon avro ayırdıklarını aktardı.



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