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Dünya

Merapi Yanardağı'nda haziran ayında ikinci kez patlama meydana geldi

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda haziranda ikinci kez patlama meydana geldi.

Nuri Aydın   | 25.06.2021
Merapi Yanardağı'nda haziran ayında ikinci kez patlama meydana geldi

Yogyakarta

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, patlamada yanardağdan püsküren kül ve dumanın 1000 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

BPPTKG yetkilileri, "turuncu" alarm seviyesinde olan ve son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması yönünde uyardı.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Merapi Yanardağı'nda en son 9 Haziran'da patlama meydana gelmişti.

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