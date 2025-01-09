Dolar
35.34
Euro
36.49
Altın
2,673.24
ETH/USDT
3,301.10
BTC/USDT
93,872.00
BIST 100
10,000.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meloni, telekomünikasyon güvenliğine ilişkin Musk ile özel görüşme yapmadığını açıkladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, telekomünikasyon güvenliği anlaşmaları konusunda çalışmalarının sürdüğünü ancak SpaceX'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ile bu konuda özel bir görüşme yapmadıklarını bildirdi.

Aynur Şeyma Asan, Irmak Akcan  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Meloni, telekomünikasyon güvenliğine ilişkin Musk ile özel görüşme yapmadığını açıkladı

Roma

Daha önce Musk ile Starlink uydularının İtalya'ya telekomünikasyon güvenliği sağlaması için bir anlaşma yaptığına dair iddiaları reddeden Meloni, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Telekomünikasyon güvenliği anlaşmaları konusunda "soruşturma" sürecinde olduklarını belirten Meloni, henüz herhangi bir anlaşma imzalanmadığını söyledi.

Meloni, "Musk ile bu konuda hiç görüşmedim. Kamudaki görevimi arkadaşlara iyilik yapmak için kullanma alışkanlığım yok." dedi.

SpaceX'in "hassas bilgilerin diplomatik ve askeri seviyede güvenli bir şekilde iletilmesini sağladığını" savunan Meloni, hükümetin SpaceX dahil birçok özel firmayla görüştüğüne işaret etti.

Meloni, bu tür teknolojilerin "kamuya açık alternatifleri olmamasının sorun olduğunu" dile getirerek şunları söyledi:

"Bu, veri korumasını özel bir kuruluşa emanet etme meselesi. Bunun alternatifi ise verilerin koruma altına alınmamasıdır. İki senaryo da ideal değil. Eğer bir gün hassas veriler yanlış kişilerin eline geçerse bundan hükümet sorumludur."

Meloni, 6 Ocak'ta kendisini İtalya'yı "satmak ve ulusal çıkarları tehlikeye atmakla" suçlayan muhalefetle yaşanan tartışmada, Musk ile Starlink uydularının İtalya'ya telekomünikasyon güvenliği sağlaması için bir anlaşma yaptığına dair iddiaları reddetmişti.

Öte yandan, Musk, kendisine ait X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İtalya ile sahibi olduğu SpaceX firması arasında yapılacak bir anlaşmanın "çok iyi" olabileceğini ve "Avrupa'daki diğer ülkelerin bunu ödünç almak isteyeceğini" belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Adalet Bakanı Tunç, 82 bini aşkın Bakanlık personelinin kademe ilerlemesi alabileceğini bildirdi
Samsun Çarşamba Havalimanı, 2024'te 1,4 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Bass ile görüştü

Benzer haberler

Meloni, telekomünikasyon güvenliğine ilişkin Musk ile özel görüşme yapmadığını açıkladı

Meloni, telekomünikasyon güvenliğine ilişkin Musk ile özel görüşme yapmadığını açıkladı

Eski AB Komisyonu üyesi Breton'a göre, X'in Avrupa'da yasaklanması hukuki olarak mümkün

İngiliz Bakan Phillips: Elon Musk kendi işine baksın, Mars'a gitme çalışmalarına devam etsin

X'in sahibi Elon Musk ile Avrupa arasında aşırı sağa destekle başlayan kavga büyüyor

X'in sahibi Elon Musk ile Avrupa arasında aşırı sağa destekle başlayan kavga büyüyor
İngiliz milletvekilinden Elon Musk'a tepki: Siyaset, dünyadaki zenginlerin oyuncağı olamaz

İngiliz milletvekilinden Elon Musk'a tepki: Siyaset, dünyadaki zenginlerin oyuncağı olamaz
Norveç Başbakanı, Musk'ın diğer ülkelerin siyasi meselelerine karışmasını endişe verici buluyor

Norveç Başbakanı, Musk'ın diğer ülkelerin siyasi meselelerine karışmasını endişe verici buluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet