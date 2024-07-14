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Dünya

Melania Trump, eşine yönelik suikast girişiminin ardından Amerikalıları birlik olmaya çağırdı

Melania Trump, eşi eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan suikast girişiminin ardından yaptığı ilk açıklamada, Amerikalıları birlik olmaya çağırdı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Melania Trump, eşine yönelik suikast girişiminin ardından Amerikalıları birlik olmaya çağırdı

Ankara

Melania Trump, sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yaptı.

"O korkunç kurşunun kocam Donald'a isabet edişini izlediğimde, benim ve oğlumuz Barron Trump'ın hayatının korkunç bir olayın eşiğinde olduğunu anladım." ifadesini kullanan Melania Trump, eşini korumak için hayatını riske atan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Melania Trump, "Kocamı siyasi bir makine olarak gören bir canavar, Donald'ın tutkusunu, kahkahasını, yaratıcılığını, müzik sevgisini ve ilhamını çalmaya çalıştı." dedi, eşinin cömert ve sevecen bir adam olduğunu belirtti.

Farklı görüşlerin, politikaların ve siyasi oyunların sevginin yanında önemsiz kaldığını, ailenin ve sevginin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Melania Trump, Amerikalıları birlik olmaya çağırdı.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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