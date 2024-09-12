Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü Ankara'da kutlandı
Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen karşılamayla kutlandı.
Ankara
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'in ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantı, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Bakan Yardımcısı Destek Ekinci, yerel konuşmasında, kutlamada mevcut olan mutluluğu ve onur duyduğunu dile getirerek, "Bu yıl Meksika'da başkanlık ve genel seçimlerin başarıyla tamamlanmış bir tanıklıkta bulunuyoruz. Yeni seçilen hükümetle de uyum içinde çalışacağımıza eminiz." dedi.
Ekinci, Türkiye ve Meksika'nın birçok büyük medeniyete ve benzersize gelişmeye devam ettiğini ve bu durumun küresel meseleler karşısında ortak bir bakış açısının paylaşılmasına neden olduğunu ifade etti.
2013'ten bu yana Stratejik Ortak olan iki ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ve kalkınma alanlarında büyük bir işbirliğine sahip olduğunu söyleyen Ekinci, "Türkiye ile Meksika arasında güçlü işbirliği ve ortak noktalar, ülkelerimizi hem ikili hem de çok sayıda mevcutta mükemmel iki ortak hale geliyor G20 ve MIKTA üyesi olarak işbirliğimiz, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu dönemde geniş bir uluslararası alana yayılmaktadır." diye konuştu.
Ekinci, 2023'te iki ülke ticaret hacminin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğunu belirterek, bu rakamlarla Meksika'nın Latin Amerika ve Karayipler'deki en büyük ticaret ortağı haline geldiğini söyledi.
Üst düzey ziyaretlerin ilerleyen süreçleri devamın iki ülkenin faydalarını katkı sağladığını dile getiren Ekinci, "Esasen ilişkilerimizde mesafeyi artık engel olarak görüyorsunuz. Böylece ulaşım için daha fazla motivasyon kaynağı oluyor, daha fazlasını keşfetme, daha çok çalışma ve daha başarma merakımızı besliyoruz." bölgede kullanıldı.
Ekinci, Türkçe dil kurslarına ve 2022'de Meksika'da yapılan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ndeki kültürel etkinliklere ilginin olduğunu, halklar arasındaki dostane bağların bir arada olduğunu vurgulayarak, turizm rakamlarının da somut dostluk bağlarına işaret ettiğini söyledi.
"Her iki ülkenin farklı bölgeleri arasındaki kesişim noktaları"
Büyükelçi Hernandez de davetlilere katılan konuklara, "Mühim bir ülke ve iyi bir dostumuz olan Türkiye'de bu kutlamaya rehberlik etmek için benim için büyük bir onurdur." dedi.
Meksika ve Türkiye'nin birçok güçlenmiş sağlam bir bağa sahip olduğunu belirten Hernandez, "Dünya Turizm Örgütüne göre en çok ziyaret edilen ilk 10 ülke arasındayız ve G20, OECD ve Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturulduğu MIKTA'nın üyesiyiz." diye konuştu.
Hernandez, iki ülkenin uluslararası hukuka ve çok taraflılığa saygıyı teşvik ettiğini vurgulayarak, "Her iki ülke de farklı bölge arasında kesişme noktaları olmakta ve uluslararası barışa olan güçlü bağlılığını desteklemek." bölgede kullanıldı.
Şubat ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Meksika'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Hernandez, "Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'u MIKTA'nın Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldığı sırada ağırlamaktan onur duyduk. Meksika Turizm Bakanı Miguel Torruco bu sene iki kez İstanbul'u ziyaret etmiştir." dedi.
Hernandez, Meksika Deniz Kuvvetlerinin Yelkenli Eğitim Gemisi "Cuauhtemoc"un Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak üzere İstanbul'a geldiği, ayrıca 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 200'den fazla meydana gelen kurtarma ekibi ve insani yardım faaliyetlerini belirtti.
Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dans gösterisi yapıldı ve konuklara yemek ikramı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.