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Dünya

Meksika'da "son derece tehlikeli" Lidia Kasırgası, iç kesimlere doğru ilerliyor

Meksika'da "son derece tehlikeli" olduğu duyurulan Lidia Kasırgası'nın, güneydeki Nayarit eyaletine ulaştığı ve iç kesimlere doğru ilerlediği bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Meksika'da "son derece tehlikeli" Lidia Kasırgası, iç kesimlere doğru ilerliyor

Mexico City

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, "4. kategori" seviyesine ulaşan Lidia Kasırgası'nın eyaletin Pasifik kıyısındaki Puerto Vallarta kentinde karaya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "son derece tehlikeli" olan ve saatte 220 kilometre hıza ulaşan Lidia'nın iç kesimlere doğru ilerlerken hızının düştüğü aktarıldı.

Jalisco eyaleti Valisi Enrique Alfaro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, fırtınanın çeşitli yerlerde "olağanüstü yağmur ve yüksek dalga" oluşturduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadığını duyurdu.

Alfaro, eyalette 23 barınağın erişime açık olduğunu ve Puerto Vallarta'dan onlarca kişinin bu sığınaklara yöneldiğini bildirdi.

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