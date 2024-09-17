Dolar
34.10
Euro
37.96
Altın
2,570.65
ETH/USDT
2,350.80
BTC/USDT
60,556.00
BIST 100
9,758.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu 6 kişi öldü

Meksika'nın Naucalpan kentinde, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu 6 kişi öldü

İstanbul

Yerel medyadaki haberlere göre, Meksika eyaletine bağlı Naucalpan'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışların neden olduğu toprak kaymasında 2'si kadın 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Heyelan sonucu bir ev ve okul da zarar gördü.

Meksika Eyaleti Valisi Delfina Gomez, toprak kaymasından etkilenen aileleri desteklemek için kurtarma ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin konuşlandırılması emrini verdi.

Mexico City'nin batısında, Meksika eyaletine bağlı Jilotzingo'da 14 Eylül'deki toprak kaymasında 9 kişi ölmüştü. Bölgede oluşabilecek heyelanlar dolayısıyla 100'den fazla aile güvenli alanlara tahliye edilmişti.

Temmuz sonlarında yağmur sezonunun başlamasından bu yana, heyelanlar ve şiddetli yağışlar Meksika eyaletinde etkisini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Duayen ressam Mustafa Ayaz vefat etti
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, BM üyelerinden Filistin tasarısına destek istedi
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama yapıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass ile görüştü

Benzer haberler

Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu 6 kişi öldü

Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu 6 kişi öldü

BM: Nijerya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 269 kişi öldü

Artvin-Hopa kara yolunda çökme meydana geldi

Türkiye'nin "Latin Amerika ve Karayipler stratejisi" ticarette meyvelerini veriyor

Türkiye'nin "Latin Amerika ve Karayipler stratejisi" ticarette meyvelerini veriyor
Myanmar'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 74'e yükseldi

Myanmar'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 74'e yükseldi
Myanmar'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi öldü

Myanmar'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet