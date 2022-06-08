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Dünya

Meksika'da restore edilen asma köprünün açılışında yaşanan çökme sonucu 25 kişi yaralandı

Meksika'da restore edilen asma köprünün açılışında meydana gelen çökme sonucu aralarında kentin Belediye Başkanının da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Muhammed Emin Canik   | 08.06.2022
Meksika'da restore edilen asma köprünün açılışında yaşanan çökme sonucu 25 kişi yaralandı

Buenos Aires

Meksika basınındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Morelos eyaletine bağlı Cuernavaca kentinde onarılan bir asma köprünün açılışı esnasında çökmesi basında ve sosyal medyada geniş yer buldu.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki köprünün çökmesi nedeniyle aralarında Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui'nin de bulunduğu çoğu kamu görevlisi 25 kişi yaralandı.

Belediye Başkanı Uriostegui, köprünün çökmesine ilişkin, "Bu, zıplamaya başlayan kişinin düşüncesizliğidir, köprü ağırlığı kaldıramadı ve yaklaşık 20 kişi düştük. Bazı kişiler yaralandı, vücudunda kırıklar olanlar var ama neyse ki şimdiye kadar ağır yaralı bildirilmedi." ifadesini kullandı.

Köprünün çökmesine ilişkin görüntülerde, kalabalığın arasından bir kişinin köprünün çöken kısmı üzerinde zıpladığı görülüyor.

Köprünün tamirine Haziran 2021'de başlandığı, ekimde bitirilmesi gereken restorasyonun 1 yılı aştığı belirtildi.

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