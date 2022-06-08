Meksika'da restore edilen asma köprünün açılışında yaşanan çökme sonucu 25 kişi yaralandı
Meksika'da restore edilen asma köprünün açılışında meydana gelen çökme sonucu aralarında kentin Belediye Başkanının da bulunduğu 25 kişi yaralandı.
Buenos Aires
Meksika basınındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Morelos eyaletine bağlı Cuernavaca kentinde onarılan bir asma köprünün açılışı esnasında çökmesi basında ve sosyal medyada geniş yer buldu.
Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki köprünün çökmesi nedeniyle aralarında Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui'nin de bulunduğu çoğu kamu görevlisi 25 kişi yaralandı.
Belediye Başkanı Uriostegui, köprünün çökmesine ilişkin, "Bu, zıplamaya başlayan kişinin düşüncesizliğidir, köprü ağırlığı kaldıramadı ve yaklaşık 20 kişi düştük. Bazı kişiler yaralandı, vücudunda kırıklar olanlar var ama neyse ki şimdiye kadar ağır yaralı bildirilmedi." ifadesini kullandı.
Köprünün çökmesine ilişkin görüntülerde, kalabalığın arasından bir kişinin köprünün çöken kısmı üzerinde zıpladığı görülüyor.
Köprünün tamirine Haziran 2021'de başlandığı, ekimde bitirilmesi gereken restorasyonun 1 yılı aştığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.