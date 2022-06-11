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Dünya

Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı

Meksika'nın Guatemala sınırından yola çıkan yaklaşık 15 bin kişilik yeni göçmen kafilesi, ABD sınırına ulaşmak için yürüyüşe başladı.

Sinan Doğan   | 11.06.2022
Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı

Bogota

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler yola çıktı.

Çoğunluğu Orta Amerikalı olmak üzere sayılarının 15 bin civarında olduğu tahmin edilen kafile, güvenlik güçlerinin engellemelerine rağmen 90 kilometre yürüyerek Meksika'daki Mapastepec kasabasına ulaştı.

Bir şekilde ABD sınırına varmak isteyen göçmenlerin, şiddetli yorgunluk, bitkinlik ve susuzluk nedeniyle bir süre Mapastepec'te kalacakları bildirildi.

Ulusal Göç Enstitüsünden (INM), yapılan açıklamada, ülkede 186 gün süreyle yasal olarak kalmalarına izin verilen yabancı sayısının 4 bin 500 olduğu belirtilerek, diğer göçmenlerden de Çoklu Göç Formu'nu doldurmaları istendi.

Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla oranla düzensiz göçmenlerde yüzde 89'luk bir artış olduğunu kaydeden INM, ocak-mart aylarında 77 bin 626 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Hedef ABD

INM verilerine göre Meksika'da, 2021'de 114 binden fazla yabancı sınır dışı edildi. Aynı yıl 131 bin 448 kişinin ülkeye mülteci başvurusunda bulunduğu, bunlardan 51 binin ise Haitili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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