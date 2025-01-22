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Dünya

Meksika sınırında ABD askeri varlığının arttırılması talimatı verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk gün ABD-Meksika sınırında acil durum ilan etmesi üzerine, bölgede ABD ordusunun varlığının arttırılması için talimat verildiği bildirildi.

Islam Doğru  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Meksika sınırında ABD askeri varlığının arttırılması talimatı verildi Fotoğraf: Christian Torres/AA

New York

Konudan bilgisi olan bir yetkilinin CNN'e verdiği bilgiye göre, ülkenin güney sınırına destek için binlerce ek ABD askerinin gönderilmesi emri verildi.

Bu haftadan itibaren güney sınırına gönderilecek ek aktif görev birliklerinin sayısı hakkında sadece "binlerce" ifadesi kullanılırken, bu birliklerin ABD sınır devriyelerinin operasyonlarını sürdürmeye yardımcı olacakları, komuta ve kontrol merkezlerinde akış ve istihbarat alanında destek sağlayacakları kaydedildi.

Yetkililer, bu ilk dalganın ardından önümüzdeki haftalarda ve aylarda sınıra daha fazla aktif ABD askerinin gönderilmesinin beklendiği tahminini paylaştı.

İç Güvenlik Bakanlığı kaynaklarına göre, son zamanlarda güney sınırını yasadışı olarak geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 1100-1300 civarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD askeri, sınır devriyelerine lojistik destek veriyor

ABD'de "Posse comitatus" olarak bilinen ve bir asırdan daha eskiye dayanan bir yasa uyarınca aktif görevdeki ABD askerlerinin, özel izin çıkarılmadıkça, ülke içinde kolluk kuvvetlerinin rolünü üstlenerek düzensiz göçmenlere yönelik gözaltı, tutuklama veya operasyon yapma yetkisi bulunmuyor.

Hali hazırda Texas'ın El Paso sınırında ABD Kuzey Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 2 bin 200 aktif asker ek lojistik destek için sahada yer alıyor.

Ortak Görev Gücü misyonu çerçevesinde bölgede bulunan bu askerler ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları'na (ICE) çoğunlukla veri girişi, tespit, izleme ve araç bakımı gibi lojistik ve bürokratik görevlerde yardımcı oluyor.

Ayrıca, sınırda Texas eyaleti Ulusal Muhafızları'na bağlı, "Yalnız Yıldız operasyonu" adı altında sınırda yaklaşık 4 bin 500 kişilik Ulusal Muhafız birliği de görev yapıyor.

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