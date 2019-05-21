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Dünya

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard: İstanbul'dan Meksiko'ya doğrudan uçuşlar başlıyor

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, ağustos ayında İstanbul'dan Meksiko'ya doğrudan uçuşların başlayacağını açıkladı.

Sinan Doğan   | 21.05.2019
Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard: İstanbul'dan Meksiko'ya doğrudan uçuşlar başlıyor

Ankara

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) ile çok uzun bir sohbet gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ilişkiler hakkında derinlemesine konuştuk. Bunun sonucunda ağustosta İstanbul'dan Meksiko'ya doğrudan uçuşlar başlıyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla gittiği Meksika'nın başkenti Mexico'da Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard ile bir araya gelmişti.


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