Dolar
36.45
Euro
38.61
Altın
2,914.02
ETH/USDT
2,150.60
BTC/USDT
87,642.00
BIST 100
9,898.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan, Trump yönetimine gümrük vergisi yanıtı: Tek taraflı, saldırgan ve asılsız

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'dan yapılan ithalata yönelik bugün yürürlüğe koyacağını açıkladığı gümrük tarifelerine ilişkin "Tek taraflı, saldırgan ve asılsız." ifadesini kullandı.

Sinan Doğan  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan, Trump yönetimine gümrük vergisi yanıtı: Tek taraflı, saldırgan ve asılsız

Bogota

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterdi.

Sheinbaum, 9 Mart'ta başkent Meksiko'da halka açık etkinlikte, ABD'ye yönelik tarifeli ve tarife dışı önlemleri açıklayacaklarını ve Meksika'nın bu karara kayıtsız kalmayacağını belirtti.

Trump yönetiminin Meksika'ya karşı haksız karar aldığını söyleyen Sheinbaum, "Tek taraflı, saldırgan ve asılsız. Önümüzdeki pazar günü halk meydanında tarife ve tarife dışı tedbirlerle karşılık vermeye karar verdik. Bu yapılanın hiçbir gerekçesi ya da haklı sebebi olamaz. Meksika ekonomisi güçlüdür ve her sıkıntının üstesinden geleceğiz çünkü en büyük gücümüz halkımızdır." dedi.

Sheinbaum, Trump yönetiminin fentanil suçlamasına değinerek, şunları kaydetti:

"Meksika, bu konuda her zaman işbirliği yaptı ve üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Ancak bu, ABD'nin kendi içinde ele alması gereken derin bir halk sağlığı sorunudur. Ayrıca, fentanil öncüllerini limanlarından ve havaalanlarından yasa dışı yollarla geçiren suç gruplarına karşı da harekete geçmelidirler. Kendi topraklarında fentanil ve diğer uyuşturucuları üreten, dağıtan ve satan suç örgütleri konusunda da sorumluluk almalıdırlar."

"Halkımız güçlüdür ve bu süreci aşacaktır"

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonlarında 13 bin 858 kişinin gözaltına alındığını belirten Sheinbaum, "Meksika halkını birlik olmaya ve bu zorlukla birlikte yüzleşmeye çağırıyorum. Meksika'nın egemenliğini savunma zamanıdır. Uyanık, sakin ve soğukkanlı olmalıyız. Halkımız güçlüdür ve bu süreci aşacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin bugün başlayacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bolat, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ndeki taksici esnafıyla iftar yaptı
Malatya'da 4 noktada 4 bin kişiye iftar veriliyor
Çanakkale'de hız ihlalleri yapay zeka destekli cihazla tespit ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Külliye'de Ramazan" kapsamındaki atölyeleri ziyaret etti

Benzer haberler

Trump'tan gümrük vergileri konusunda Kanada'ya yeni "tehdit"

Trump'tan gümrük vergileri konusunda Kanada'ya yeni "tehdit"

Zelenskiy, Washington'da Trump ile görüşmesi sırasında yaşanan tartışmanın üzücü olduğunu belirtti

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan, Trump yönetimine gümrük vergisi yanıtı: Tek taraflı, saldırgan ve asılsız

ABD'li perakende zincirleri Target ve Best Buy, tarifelerin fiyat artışına yol açabileceğini belirtti

ABD'li perakende zincirleri Target ve Best Buy, tarifelerin fiyat artışına yol açabileceğini belirtti
Kremlin: Rusya, ABD ile İran arasında nükleer programa ilişkin görüşmelere katkı sağlamaya hazır

Kremlin: Rusya, ABD ile İran arasında nükleer programa ilişkin görüşmelere katkı sağlamaya hazır
Trump, "yasa dışı" gösterilere izin veren üniversitelerin federal fonlarını kesecek

Trump, "yasa dışı" gösterilere izin veren üniversitelerin federal fonlarını kesecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet