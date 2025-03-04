Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan, Trump yönetimine gümrük vergisi yanıtı: Tek taraflı, saldırgan ve asılsız
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'dan yapılan ithalata yönelik bugün yürürlüğe koyacağını açıkladığı gümrük tarifelerine ilişkin "Tek taraflı, saldırgan ve asılsız." ifadesini kullandı.
Bogota
Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterdi.
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Sheinbaum, 9 Mart'ta başkent Meksiko'da halka açık etkinlikte, ABD'ye yönelik tarifeli ve tarife dışı önlemleri açıklayacaklarını ve Meksika'nın bu karara kayıtsız kalmayacağını belirtti.
Trump yönetiminin Meksika'ya karşı haksız karar aldığını söyleyen Sheinbaum, "Tek taraflı, saldırgan ve asılsız. Önümüzdeki pazar günü halk meydanında tarife ve tarife dışı tedbirlerle karşılık vermeye karar verdik. Bu yapılanın hiçbir gerekçesi ya da haklı sebebi olamaz. Meksika ekonomisi güçlüdür ve her sıkıntının üstesinden geleceğiz çünkü en büyük gücümüz halkımızdır." dedi.
Sheinbaum, Trump yönetiminin fentanil suçlamasına değinerek, şunları kaydetti:
"Meksika, bu konuda her zaman işbirliği yaptı ve üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Ancak bu, ABD'nin kendi içinde ele alması gereken derin bir halk sağlığı sorunudur. Ayrıca, fentanil öncüllerini limanlarından ve havaalanlarından yasa dışı yollarla geçiren suç gruplarına karşı da harekete geçmelidirler. Kendi topraklarında fentanil ve diğer uyuşturucuları üreten, dağıtan ve satan suç örgütleri konusunda da sorumluluk almalıdırlar."
"Halkımız güçlüdür ve bu süreci aşacaktır"
Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonlarında 13 bin 858 kişinin gözaltına alındığını belirten Sheinbaum, "Meksika halkını birlik olmaya ve bu zorlukla birlikte yüzleşmeye çağırıyorum. Meksika'nın egemenliğini savunma zamanıdır. Uyanık, sakin ve soğukkanlı olmalıyız. Halkımız güçlüdür ve bu süreci aşacaktır." ifadelerini kullandı.
Trump, dün yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin bugün başlayacağını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.