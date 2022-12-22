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Dünya

Meksika, büyükelçisini sınır dışı eden Peru ile ilişkileri koparmayacak

Meksika, Lima'daki büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan eden Peru ile diplomatik ilişkileri kesmeyeceğini bildirdi.

Sinan Doğan   | 22.12.2022
Meksika, büyükelçisini sınır dışı eden Peru ile ilişkileri koparmayacak

Bolivar

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin Lima Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı alan Peru ile ilişkileri koparmayacaklarını söyledi.

Lopez Obrador, "Peru'da çalışan ve yaşayan Meksikalıları korumak için büyükelçiliğimizin faaliyetleri devam edecek." ifadesini kullandı.

Peru'da yaşanılanların çok talihsiz olduğunu vurgulayan Lopez Obrador, ülkede son 6 yılda 5 cumhurbaşkanının değiştiğini ve bunun Peru'daki egemen olan ağırlıklı sınıftan kaynaklandığını aktardı.

Peru'nun yeni yönetimine destek veren ABD'ye eleştiri

Lopez Obrador, ABD'nin Peru'da meydana gelen derin krizi anlamadığını savunarak, "ABD hükümetinin, halkın iradesine saygı gösterilmesini istemek yerine, başkanı görevden almak için yapılan tüm acımasız manevraları onaylamasından dolayı çok üzgünüm." dedi.

Öte yandan dün Meksika Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunan eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun eşi ve çocuklarının Meksika'ya vardığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Peru hükümeti, Castillo'nun ailesine sığınma hakkı veren Meksika'nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy'u "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.

Castillo'nun eşi ile çocuklarının Lima'daki Meksika Büyükelçiliğine giderek bu ülkeye sığınma talebinde bulunduğu bildirilmişti.

Twitter hesabından dün açıklamalarda bulunan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, kararı eleştirerek "Peru hükümetinin, Lima'daki Büyükelçi Pablo Monroy'a ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdiğini bana bildirdiler. Bu karar temelsiz ve kınanması gerektiğini düşünüyorum. Büyükelçimizin davranışı hukuka ve müdahale etmeme ilkesine uygundur. Meksika'nın tutumu değişmeyecektir." ifadesini kullanmıştı.


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