Dolar
38.45
Euro
43.87
Altın
3,314.99
ETH/USDT
1,828.60
BTC/USDT
94,840.00
BIST 100
9,279.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

Meksika, su paylaşımı anlaşması çerçevesinde ABD'nin su payını artıracak

Meksika'nın, ABD ile imzalanan 1944 tarihli su paylaşım anlaşması kapsamında ülke sınırlarındaki Rio Grande Nehri'nden Texas eyaletine giden su akışında ABD'nin payını artırmayı taahhüt ettiği bildirildi.

Damla Delialioğlu  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Meksika, su paylaşımı anlaşması çerçevesinde ABD'nin su payını artıracak

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı ikinci kez devralmasından itibaren iki ülke arasındaki gerilim birçok kez gündeme gelirken, ABD ve Meksika, 1944 tarihli su paylaşım anlaşması kapsamında yeni bir adım attı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Meksika'nın, mevcut beş yıllık su döngüsünün sonuna kadar Rio Grande Nehri'nden gelen su akışında ABD'nin payını artırmayı taahhüt ettiği" belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada ayrıca, anlaşma kapsamında Texas'daki çiftçilerin Meksika'nın Rio Grande Nehri'nden gelecek su akışından faydalanmasının ve bölgedeki su kıtlığının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın söz konusu anlaşmanın ihlal edildiği gerekçesiyle Meksika'ya yönelttiği gümrük tarifesi tehditlerine ilişkin, kuraklığa rağmen yükümlülüklerini yerine getirdiklerini söylemişti.

1944 tarihli su paylaşım anlaşması

1944 tarihli su paylaşım anlaşması, Meksika'nın Rio Grande Nehri'nden her 5 yılda bir ABD'ye 1,75 milyon metreküp su teslim etmesini öngörüyor. Ancak mevcut döngüde, Meksika bu miktarın yalnızca yüzde 30'unu sağlayabildi.

Yerel basına göre söz konusu durum, özellikle Texaslı çiftçiler arasında endişeye yol açarken, Trump'ın ticari yaptırım tehditlerini de beraberinde getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Güney Kore'de ziyaretlerde bulundu
Deprem sanığı için "sorumluluğu yoktur" raporu hazırlayan oda üyeleri hakkında soruşturma
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist 19 kişi yaralandı
İngilizlerin yenilgiye uğratıldığı büyük zafer: Kut'ül Amare

Benzer haberler

ABD Kongre üyeleri, savunma bütçesini 1 trilyon dolara çıkarabilecek teklif sundu

ABD Kongre üyeleri, savunma bütçesini 1 trilyon dolara çıkarabilecek teklif sundu

Nadir toprak elementleri klasik enerji jeopolitiğini nasıl dönüştürüyor?

Trump, ikinci döneminin 100. gününde göçmenlik ve güvenlik alanında üç kararname imzaladı

Meksika, su paylaşımı anlaşması çerçevesinde ABD'nin su payını artıracak

Meksika, su paylaşımı anlaşması çerçevesinde ABD'nin su payını artıracak
ABD Temsilciler Meclisi "deepfake" içeriklerin paylaşılmasını federal suç sayan tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi "deepfake" içeriklerin paylaşılmasını federal suç sayan tasarıyı onayladı
ABD, Yemen'in Sana ve Amran kentlerine 7 hava saldırısı düzenledi

ABD, Yemen'in Sana ve Amran kentlerine 7 hava saldırısı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet