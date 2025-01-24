Meksika, ABD Başkanı Trump'ın göçmenleri toplu sınır dışı etmesine karşı hazırlanıyor
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararlar uyarınca sınır dışı edilmesi beklenen Meksikalı göçmenler için istihdam programları geliştirdiklerini söyledi.
İstanbul
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum yaptığı açıklamada, "İş Koordinasyon Konseyi, ABD'den sınır dışı edilebilecek Meksikalılar için yaklaşık 35 bin iş pozisyonu teklif etti. Onlara teşekkür ediyorum. Bu pozisyonlar, üretim sektörü başta olmak üzere çeşitli endüstrileri kapsıyor." dedi.
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Meksika'nın en büyük iş dünyası bloğu olan İş Koordinasyon Konseyi, 2 binden fazla organizasyonu temsil ediyor.
Trump'ın politikalarına karşı "Plan Meksika" girişimi
Sheinbaum yönetimi, Trump'ın politikalarının getirdiği zorluklara karşı "Plan Meksika" girişimini tasarladı.
Girişim, Meksika'yı dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi, yıllık yatırımı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 25'inin üzerine çıkarmayı, 1,5 milyon ek iş imkanı oluşturmayı ve malzeme ile ürünlerin en az yüzde 50'sinin Meksika'da üretilmesini sağlamayı hedefliyor.
Bu arada Trump'ın sınır dışı uygulamaları yalnızca Meksikalılarla sınırlı değil.
ABD'ye komşu olması dolayısıyla göçmenler için bir geçiş ülkesi olan Meksika, farklı ülkelerde gelenlere de ev sahipliği yapıyor. ABD'den sınır dışı edilmeleri, milyonlarca göçmenin Meksika topraklarına itilmesi ihtimali nedeniyle endişeleri artırıyor.
Sheinbaum hükümeti, Meksikalı olmayan göçmenler için de hazırlık yapıyor
CNN'in haberine göre, Sheinbaum hükümeti, Meksikalı olmayan göçmenler için de hazırlık yapıyor. Özellikle ABD sınırında, sınır dışı edilen mültecilerin akınına karşı geçici barınaklar oluşturuluyor.
ABD sınırında bulunan Matamoros, Reynosa ve Nuevo Laredo kentlerinde, 2 bin 500 kişi kapasiteli barınaklar inşa edilmeye başlandı.
Diğer sınır bölgeleri olan Chihuahua'da 2 bin 500, Tijuana'da 5 bin, Coahuila'da 7 bin ve Sonora'da 10 bin kişi için hazırlık yapıyor.
ABD'li yetkililer, Meksika sınırına "binlerce" asker daha gönderilebileceğini açıkladı
Güvenlik nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer ise Associated Press'e (AP), ülkenin güney sınırına gönderilecek takviye askerlere ilişkin konuştu.
Meksika'dan gelen göçmenleri durdurmak amacıyla gelecek günlerde sınıra daha fazla askerin konuşlandırılmasının beklendiğini ifade eden yetkililer, görevlendirilecek ilave asker sayısının kesin olmadığını ancak bu sayının "binlerce" olacağının öngörüldüğünü kaydetti.
Yetkililer, konuşlanacak askerlerin aktif güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar gibi birimlerden olabileceğini aktardı.
Askerlerin kara, hava ve deniz kuvvetlerinden seçilebileceğini kaydeden yetkililer, ilave askerlerin çoğunluğunun Texas eyaletindeki El Paso sınırına, geri kalanının da California eyaletindeki San Diego'dan başlayarak sınırın daha geniş alanına yayılabileceğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.