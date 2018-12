Mehmet Akif Ersoy hayatını kaybettiği dairenin önünde anıldı

İSTANBUL

Şiirlerinde milli ve manevi duyguları ön plana çıkaran, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı önünde anıldı.

Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi tarafından Ersoy'un hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.

Mısır Apartmanı'na milli şairin resminin yer aldığı pankart ve büyük bir Türk Bayrağı asıldı.

Törene, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Anma etkinliği kapsamında öğrenciler Emirhan Yusuf Özçelik ve Murat Faruk Alparslan, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okudu. Öğrenci Salih Arcaklıoğlu ise Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, törende yaptığı konuşmada, bugünün çok özel ve güzel bir gün olduğunu söyledi.

Mısır Apartmanı'nın manevi değerinin çok büyük olduğunu belirten Argon, şöyle devam etti:

''Dedem döndükten sonra 5,5 ay burada yaşayıp vefat etti. Her önünden geçtiğimizde dedemizi andık ve hala anıyoruz. Dedemizi her zaman anlamamız gerektiğini ve onun sözlerine her zaman ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Gençlerin sırtına yük bindiriyoruz ama Asım'ın genci olmak o kadar kolay bir şey değil. Asla ve asla vazgeçmemek, yeise kapılmamak, ümitsiz olmamak ve Asım gençliğini daima yüceltmek zorundayız.''

"Safahat her zaman bize ışık tutacak"

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise milli şair Mehmet Akif Ersoy'u 10 dakikada anlatmanın ve kelimelere sığdırmanın mümkün olmadığını dile getirerek, ''Mehmet Akif, hissettikleri ve mısralara döktükleriyle var olma mücadelesi veren bir milletin azmine, kararlılığına, özgürlük sevdasına ve özlemine tercüman oldu. Verilen büyük mücadele sonrası elde edilen başarının ve oluşan yeni iradenin sonraki nesillere aktarılması onun mısralarında karşılık buldu." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da İstiklal Caddesi'nin milli mücadele ve milli ruhun en sembol isimlerinden birisini taşıdığını belirtti.

İnsanların etrafındaki olumsuzlukları görünce kaygısız kalamadığını dile getiren Demircan, şöyle devam etti:

''Mehmet Akif'in duyarlılığı çok daha derin. Memleket işgale uğramış, ciğeri yanıyor, kendi kendine mesuliyet almış bir şair. Vatandaşların hissiyatını derinden hisseden sanatçı ruhlu bir insan. Onun için onu kah millet meclisi kürsüsünde konuşurken kah Anadolu'da insanları harekete geçirmeye çalışırken kah miting alanlarında ve İstiklal Harbi kazanıldığında da işin ruhunu en iyi şekilde anlatan milli bir şair olarak görüyoruz. Safahat her zaman bize ışık tutacak. Kahramanlarımız olmadan, askerlerimiz olmadan, Mehmet Akiflerimiz olmadan, en önemlisi de iç dünyamızda bu ruhu taşımadan bu topraklarda var olmak zor. Mehmet Akifler hep var olsun. Cenabıhak bizlere bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın."

"Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise programın zengin ve önemli bir anlamı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Bu mekan şairimizin ömrünün son yıllarını, dostlarıyla buluşmasını, vatan hasretini nakış nakış soluyan ve onunla bütünleşen bir mekan. Mısır Apartmanı'nın hem milli şairimizin hayatında hem kültür ve edebiyat tarihinde önemli bir yeri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak şairimizin bu binada ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi satın aldık ve Mehmet Akif Müze Evi olarak hizmete açacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.'' değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından apartman önüne üzerinde Türk bayrağı bulunan çelenk konuldu. Törene katılan öğrenciler ise karanfil bıraktı.

Muhabir: Hikmet Faruk Başer