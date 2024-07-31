Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Heniyye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısıyla tırmanan gerilim, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastla doruk noktasına çıktı.
Ankara
Mecdel Şems saldırısından Tahran’da İsmail Heniyye suikastine uzanan gelişmeler, İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların bölgesel çatışmaya dönüşebileceğine işaret eden hadiseler olarak dikkati çekiyor.
- Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye Tahran'da suikasta uğradı
- PORTRE - Tahran’da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye
Bölgede var olan gerilimi tırmandıran gelişme, 27 Temmuz'da İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısıyla başladı.
Saldırıda bir roketin halı saha yakınına düşmesi sonucu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail, Mecdel Şems'teki saldırıyla ilgili Lübnan'daki Hizbullah Hareketini suçlarken, Hizbullah saldırının arkasında olduğu iddialarını reddetti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 28 Temmuz'da Mecdel Şems beldesinde yaptığı açıklamada, saldırının arkasında olduğunu iddia ettiği Hizbullah'ın "ağır bedel ödeyeceğini" söyledi.
Başbakan Binyamin Netanyahu ise 29 Temmuz'da Mecdel Şems beldesinde yaptığı açıklamada, saldırıya "sert bir cevap vereceklerini" belirtti.
Netanyahu'nun açıklamasından yaklaşık 24 saat sonra İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlendi.
30 Temmuz'da düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün hedef alındığı bildirildi.
İsrail ordusu yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenirken, Şükür'ün öldüğünü duyurdu.
Hizbullah Hareketi, saldırıda üst düzey komutanı Şükür'ün öldürüldüğü doğrulamadı. Açıklamada, Şükür'ün yıkılan binanın enkazı altında olduğunu, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bu saldırıdan kısa süre sonra 31 Temmuz'da sabah erken saatlerde İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlendi.
Saldırıda Heniyye hayatını kaybederken İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.
İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Tel Aviv yönetiminden suikasta ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.