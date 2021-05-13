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Dünya

Mandela'nın torunundan Filistinlilere destek: Dünya gözüyle 'özgür' Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz

Murat Özgür Güvendik   | 13.05.2021
Mandela'nın torunundan Filistinlilere destek: Dünya gözüyle 'özgür' Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz

Johannesburg

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı olan Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela, "Dünya gözüyle 'özgür' Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz. Filistin'deki masum çocuklara ve kadınlara karşı işlenen vahşete karşı sessiz kalmayacağız." dedi.

Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek üzere dün düzenlenen gösteriye katılan torun Mandela, Filistinlilerin katledildiğine veya hapsedildiğine şahit olmaktan derin bir acı duyduklarını belirtti.

Gösteriye ailesiyle katılan Mandela, "Dünya gözüyle 'özgür' Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz. Filistin'deki masum çocuklara ve kadınlara karşı işlenen vahşete karşı konuşacağız. Bu nedenle bugün bir aile olarak burada birlikteyiz." diye konuştu.

Torun Mandela, Nelson Mandela'nın "Filistin özgür olmadıkça, Güney Afrikalıların özgürlüğü tamamlanmamıştır." sözünü hatırlattı.

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