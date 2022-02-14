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Dünya

Mali'ye yönelik ekonomik yaptırımlar ülkedeki yoksul halkı olumsuz etkiliyor

Batı Afrika ülkesi Mali, Fransa işgalinden kurtulduğundan bu yana uzun süredir siyasi ve askeri istikrarsızlığın pençesinden kurtulamıyor.

Bilal Dinç   | 14.02.2022
Mali'ye yönelik ekonomik yaptırımlar ülkedeki yoksul halkı olumsuz etkiliyor

Bamako

Ülkede 18 Ağustos 2020'de yapılan darbenin ardından askerler, 24 Mayıs 2021'de yeniden bir darbe yaptı. Yeni yönetim Fransa karşıtı politikalar izlerken aynı zamanda Rusya'ya yakınlaşmaya devam ediyor.

Uluslararası arenada yalnızlaşan Mali'de, zaten yoksul olan halk gün geçtikçe zor şartlar altında yaşamayı sürdürürken ülkede çoklu etnik gruplar arası gerilimler de tırmanıyor.

Çöp toplama merkezinde kurulu kamp

AA muhabiri, başkent Bamako'da bir mülteci kampını ziyaret etti.

4 farklı etnik grubun birlikte yaşamak zorunda kaldığı kamptaki 300'den fazla aile, ne aynı dili konuşuyor ne de birbirlerini anlıyor.

Terör saldırılarından, Batılı koalisyon bombardımanlarından kaçarak kampa sığınan Bambara, Peul, Dogon ve Dozon etnik grupları burada huzur içinde yaşamaya gayret gösteriyor.

Kamp yeri aslında bir çöp toplama merkezi olsa da saldırılarda her şeyini kaybeden insanlar bu çöplerden topladıklarıyla oluşturdukları barınaklarda hayatta kalma mücadelesi veriyorlar.

Bamako'daki bu mülteci kampı da ülkedeki yaşam şartlarının zorluğunu gözler önüne seriyor.

Paris ile ilişikler bozuluyor

Mayıs 2021'de yapılan ikinci darbenin ardından Cumhurbaşkanı olan Assimi Goita ve Başbakan Choguel Maiga, Fransa'yı "sömürgecilikle" suçlayıp Fransa'nın Büyükelçisini ay başında sınır dışı etti.

Paris yönetimini, Mali'de oluşan kargaşandan sorumlu tutan ordu, Fransa ile ipleri germiş durumda.

Afrika Birliği ile de diplomatik kriz yaşayan Mali yönünü Rusya'ya çevirmiş görünüyor.

Üst üste yaşanan krizler nedeniyle Mali, Avrupa Birliği başta olmak üzere ECOWAS ülkelerinin ekonomik yaptırımları ile karşı karşıya.

Mali'nin halihazırda zayıf olan ekonomisi şimdiden etkilenmiş gözüküyor ve özellikle Malililer günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar.

Bunun yanı sıra terör ve ayrılıkçı gruplar da halkın sürekli kaçmasına, zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermesine neden oluyor.

Mali Başbakanı Choguel Maiga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade ederken ülkenin ileri gelen dini liderlerinden Mahmud Dicko da Türkiye'nin Mali'de daha etkin rol üstlenebileceğini hatta "üstlenmesi gerektiğini" ifade etti.

9 ayda iki darbe

62 yıllık tarihinde 5 kez darbe yaşayan Mali'de Albay Assimi Goita'nın liderliğindeki askeri cunta, 18 Ağustos 2020'de Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirdikten sonra Ulusal Geçiş Konseyini kurmuştu.

Albay Goita, kendi kontrolünde kurulan Konseyde usullere uygun kabine değişikliği yapılmadığını gerekçe göstererek, 24 Mayıs 2021'de tekrar darbe yapmıştı. Goita, 7 Haziran 2021'de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

Avrupa Birliği (AB), Mali'de geçiş hükümetinin Başbakanı Choguel Maiga'nın da aralarında bulunduğu cunta yönetiminden 5 kişiye yaptırım kararı almıştı.

AB Konseyi, 13 Aralık 2021'de alınan karar ve Mali'deki son gelişmelerin ardından yaptırım uygulanacak kişilerin kimler olduğunu duyurmuş, bu kişiler, Mali'de siyasi geçişin engellenmesinden sorumlu tutulmuştu.


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