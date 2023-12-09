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Dünya

Mali'den sonra Burkina Faso da Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı

Fatma Esma Arslan  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Mali'den sonra Burkina Faso da Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı

Dakar

Burkina Faso da Mali'nin ardından Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransızcanın resmi dil statüsünü değiştiren anayasa değişikliğini onayladı.

Bundan böyle ülkede Fransızca, çalışma dili olarak kullanılacak.

Değişiklikle beraber ülkede konuşulan yerel diller, resmi dil statüsü aldı.

Temmuz ayında da Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmıştı.

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