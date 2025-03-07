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Dünya

Mali halkı Nijer Nehri'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor

Gine'den doğan ve 4 bin kilometre uzunluğuyla Batı Afrika'nın en büyük nehri olan Nijer Nehri, içinde barındırdığı balık türleriyle Mali'nin başkenti Bamako ile Segou kentinde halka önemli gelir imkanı sunuyor.

İlyas Gün  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Mali halkı Nijer Nehri'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Bamako

Gine, Mali ve Nijer ülkelerinden geçerek Benin-Nijerya sınırının bir kısmını oluşturan nehir, Nijerya topraklarına sokularak delta yapıyor ve Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Gine Körfezi'ne sularını döküyor.

Küçük sandallarla nehre açılan halk, gün boyu bu sularda ağ atarak balık tutmaya çalışıyor. Ortalama hava sıcaklığının 30 ila 38 derece olduğu Mali'de balıkçılar, sandallarına güneşlik yaparak sıcaktan korunmaya çalışıyor. Bazı balıkçılar ise gece nehre açılarak yeni günün ilk ışıklarına kadar nehirde avcılık yapıyor.

Balıkçılar, nehirde avladıkları ters yayın balığı, barbus baudoni, tüy yüzgeçli gıcırdayan, Mali elektrikli yayın balığını satarak ekonomik kazanç elde ediyor. Avlanan balıklar, taze ve kurutulmuş olarak satışa sunuluyor.

Nehirde 12 yaşından beri balık avcılığı yapan 38 yaşındaki Osman Karabinta, günde ortalama 5 ile 10 kilo arasında balık avlayabildiğini söyledi.

Karabinta, nehrin en önemli gelir getiren balığının ters yayın balığı olduğuna dikkati çekerek, "Bu balığı yakalama şansımız nadir oluyor. Ortalama ağırlığı 40 kilogramı buluyor. Kilogramı 4 bin CFA frangıdır. Diğer balıkları ise 2 bin CFA'dan satıyoruz. Sıcaklığın yüksek olması nedeniyle balık çabuk bozulmaya başlıyor. Bizde sadece taze olarak değil, balığı kurutarak da satışını yapıyoruz. Kurutulmuş balığı ise 1500 CFA'dan satıyoruz." dedi.

Balıkçılığın tek geçim kaynağı olduğunu anlatan Karabinta, eşi ve 6 çocuğunu balık tutarak geçindirdiğini sözlerine ekledi.

Nehirde 40 yıldır balıkçılık yapan 54 yaşındaki Abdülkerim Tanbele ise ilk zamanlar daha çok balık avladıklarına işaret ederek, "Şu an yeterince balık çıkmıyor ama nehir bizim tek geçim kaynağımız. Yıllar geçtikçe balık azalmasına rağmen sandalla avcılık yapan kişilerin sayısı da artıyor. Buna rağmen nehirden avladığımız balıklarla 8 çocuğumun geçimini sağlıyorum." şeklinde konuştu.

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