Malezya'da Kovid-19 vakalarında en yüksek iyileşme rakamı kaydedildi
Yeni tip koronavirüs vakalarının giderek azaldığı Malezya'da bugün en yüksek sayıda vaka iyileşmesi görüldü.
Kuala Lumpur
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Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son 24 saatte 7 yeni vakanın görülerek toplam sayının 8 bin 336'ya yükseldiğini açıkladı.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren olmadığını belirten Nur Hişam, 281 vakanın iyileşmesiyle şimdiye kadar 6 bin 975 kişinin sağlığına kavuştuğunu kaydetti.
Bugün açıklanan rakamın, Malezya'da Kovid-19 salgını başladığından bu yana iyileşen sayısında görülen en yüksek rakam olduğu belirtildi.
Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, eğitim kurumlarının ne zaman yeniden açılacağına dair yarın bir açıklama yapılacağını ifade etti.
Malezya hükümeti, 10 Haziran'dan itibaren Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılıp normalleşmenin başlayacağını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.