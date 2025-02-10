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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da “Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da “Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı”nda konuşuyor.
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Dünya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim: Türkiye jeopolitik güç haline gelmiştir

Ekip  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Malezya Başbakanı Enver İbrahim: Türkiye jeopolitik güç haline gelmiştir

Ankara

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Türkiye ulusal şuurunu ve onurunu ciddi şekilde artırmış bir ülkedir. Jeopolitik güç haline gelmiştir." dedi. 

Malezya Başbakanı İbrahim, "Türkiye her zaman olduğundan daha güçlü. Sebebi (Cumhurbaşkanı Erdoğan) yaptıklarınız, çabalarınız. Sınırların ötesine geçen bir lidersiniz." ifadelerini kullandı.

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