Malezya Başbakanı Enver İbrahim: Türkiye jeopolitik güç haline gelmiştir
Ankara
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Türkiye ulusal şuurunu ve onurunu ciddi şekilde artırmış bir ülkedir. Jeopolitik güç haline gelmiştir." dedi.
Malezya Başbakanı İbrahim, "Türkiye her zaman olduğundan daha güçlü. Sebebi (Cumhurbaşkanı Erdoğan) yaptıklarınız, çabalarınız. Sınırların ötesine geçen bir lidersiniz." ifadelerini kullandı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.