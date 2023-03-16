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Dünya

Malavi'de Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için "ulusal yas" ilan edildi

Malavi'de Freddy Kasırgası'nda yaşamını yitirenler için "ulusal yas" ilan edildiği açıklandı.

Gökhan Kavak  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Malavi'de Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için "ulusal yas" ilan edildi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

İstanbul

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülke genelinde tüm bayrakların yarıya indirildiğini duyurdu.

Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası'nda ölü sayısı 300'ü geçti

Chakwera, Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için 14 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Afrika'nın güneydoğu kıyılarında etkili olan Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi, Mozambik ve Madagaskar'da yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

Malavi Devlet Başkanı Chakwera, ülkenin güneyindeki 10 bölgeyi "ulusal afet bölgesi" ilan etmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

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