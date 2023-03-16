Malavi'de Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için "ulusal yas" ilan edildi
Malavi'de Freddy Kasırgası'nda yaşamını yitirenler için "ulusal yas" ilan edildiği açıklandı.
İstanbul
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülke genelinde tüm bayrakların yarıya indirildiğini duyurdu.
Chakwera, Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için 14 günlük yas ilan edildiğini belirtti.
Afrika'nın güneydoğu kıyılarında etkili olan Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi, Mozambik ve Madagaskar'da yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.
Malavi Devlet Başkanı Chakwera, ülkenin güneyindeki 10 bölgeyi "ulusal afet bölgesi" ilan etmişti.
Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.