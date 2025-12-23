Dolar
42.82
Euro
50.57
Altın
4,486.44
ETH/USDT
2,993.00
BTC/USDT
88,209.00
BIST 100
11,311.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Maduro, petrol tankerlerine el koyan ABD'yi "bunun küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacağı" konusunda uyardı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Venezuela’ya ait petrol tankerlerine el koymaya devam etmesinin küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı uyarısında bulundu.

Sinan Doğan  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Maduro, petrol tankerlerine el koyan ABD'yi "bunun küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacağı" konusunda uyardı

Bogota

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet televizyonu VTV’de, Devlet Başkanı Maduro tarafından kaleme alınan bir mektubu okudu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Maduro, mektubunda ABD’nin Karayip Denizi’nde Venezuela petrolü taşıyan iki gemiye el koymasının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini ve bu eylemlerin yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmayarak tüm bölgenin istikrarını tehdit edeceğini belirtti.

Maduro, şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela’nın enerji ticaretine yönelik abluka ve korsanlık, petrol ve enerji arzını etkileyecek, uluslararası piyasalardaki istikrarsızlığı artıracak, Latin Amerika ve Karayipler ile dünya ekonomilerine, özellikle de en kırılgan ülkelerde ciddi zarar verecektir. Enerji bir savaş silahına ya da siyasi baskı aracına dönüştürülemez."

ABD’ye saldırgan eylemlerine ve Karayipler bölgesindeki askeri yığınağına son vermesi çağrısında bulunan Maduro, Donald Trump yönetiminin 14 Ağustos’ta sözde uyuşturucuyla mücadele operasyonunu gerekçe göstererek Karayip Denizi’nde tarihinin en büyük deniz ve hava konuşlandırmasını başlattığını hatırlattı.

Maduro, ülkesinin barıştan yana bir tutum izlediğinin altını çizerek, uluslararası hukuk çerçevesinde Venezuela’nın toprak bütünlüğünü ve doğal kaynaklarını savunacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık Salı günü, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısına ilişkin paylaşım
Sahte faturayla suç gelirlerini akladığı belirlenen 21 şüpheli tutuklandı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti

Benzer haberler

Maduro, petrol tankerlerine el koyan ABD'yi "bunun küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacağı" konusunda uyardı

Maduro, petrol tankerlerine el koyan ABD'yi "bunun küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacağı" konusunda uyardı

Venezuela, 2025 için hedeflenen günlük 1,2 milyon varil petrol üretimine ulaştı

Brezilya'dan Venezuela'ya yönelik olası askeri müdahalenin "felakete" yol açacağı uyarısı

ABD, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiye el konulduğunu doğruladı

ABD, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiye el konulduğunu doğruladı
Venezuela: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık

Venezuela: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık
NYT: ABD ve Venezuela saldırıları engellemek için Karayipler'deki küresel konumlama sistemini engelliyor

NYT: ABD ve Venezuela saldırıları engellemek için Karayipler'deki küresel konumlama sistemini engelliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet