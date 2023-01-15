Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.70
ETH/USDT
1,540.20
BTC/USDT
20,761.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Madrid'de sağlık çalışanları, kamu sağlık hizmetlerini savunmak için gösteri yaptı

İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık 2 aydır grevde olan doktorlar, diğer sağlık sektörü çalışanlarının da desteğiyle geniş katılımlı gösteri düzenledi.

Şenhan Bolelli   | 15.01.2023
Madrid'de sağlık çalışanları, kamu sağlık hizmetlerini savunmak için gösteri yaptı Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

Madrid

Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan binlerce doktor ve hemşire, kent merkezinde yürüdü.

"Kamu sağlık hizmetlerinde kesintilere hayır" sloganı altında yapılan gösteride, Madrid özerk yönetiminde iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisinin sağlık planları eleştirildi.

Doktorların bağlı olduğu sendikalardan yapılan açıklamada, "hastanelerin yüzde 100 devlet desteğiyle kaliteli ve evrensel hizmet vermesi için sağlık sektörüne yatırımların artırılması" istendi.

Maaş artışı, çalışma şartlarının düzeltilmesi ve personel alımı taleplerinin özerk yönetim hükümeti tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle 21 Kasım 2022'de başlattıkları süresiz greve, Noel döneminde ara veren aile hekimleri ve ilk müdahale doktorları, hafta başında grevlerine tekrar başlama kararı almıştı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Concha Jimenez, "Özellikle bu dönemde kamu sağlık hizmetlerinin savunulmasına ihtiyaç var çünkü İspanya, sağlık hizmetinde Avrupa'da önde gelen ülkelerden biri ve bunu kaybediyor. Büyük çabalarla oluşturulan bu sistemi ölüme terk etmemek, savunmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Doktorların grevi gelecek haftalarda ülke geneline yayılacak

Madrid'deki doktor grevlerinin benzer gerekçelerle Katalonya, Valensiya, Extremadura, Endülüs, Navarra ve Aragon gibi ülkenin diğer bölgelerine de yayılacağı duyuruldu.

Ülkedeki özerk yönetimlerin çoğunda doktor sendikaları, farklı tarihlerde greve gideceğini açıkladı.

Diğer yandan grevlerin ve solunum yollarına bağlı hastalıkların artması nedeniyle İspanya'nın birçok hastanesinde acil servis ve ilk müdahale birimlerinde aşırı yoğunluk yaşanıyor.

Bazı hastanelerde hastaların servise yatmak için 3-4 gün koridorlarda beklediği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Omega blokajı" kaynaklı kuraklık ve yüksek su tüketimine karşı acil tasarruf çağrısı
"Yeni Evim Kampanyası"nda başvurular yarın başlayacak
Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor
Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun TSK komuta kademesine yönelik sözlerini değerlendirdi
Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Madrid'de sağlık çalışanları, kamu sağlık hizmetlerini savunmak için gösteri yaptı

Madrid'de sağlık çalışanları, kamu sağlık hizmetlerini savunmak için gösteri yaptı

İspanya'da doktorların grevi ve hasta yoğunluğundan sağlık hizmetleri felce uğradı

İspanya'da kuraklık ve su krizi çiftçiler ile hükümeti karşı karşıya getirdi

İspanya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 sertifikası şartı getirdi

İspanya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 sertifikası şartı getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet