Madrid'de İsrail ve ABD büyükelçilikleri önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İspanya'nın başkenti Madrid'de 30 Mart "Uluslararası Filistin Toprak Günü" dolayısıyla sokaklara çıkan kalabalık bir grup, İsrail ve ABD büyükelçilikleri önünde gösteri düzenledi.
Madrid
İsrail Büyükelçiliği binası önünde toplanan İspanyollar, "Özgürlük, daha fazla duvar olmasın. Derhal Filistin'e dönmek istiyoruz", "Her zaman direnişin yanında" yazılı büyük pankartlarla birlikte ABD Büyükelçiliği binasına doğru yürüdü.
Filistin bayrakları taşıyan ve İsrail'e boykot çağrıları yapan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Katil Netanyahu", "ABD, İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırak" sloganları attı.
Gösteriyi organize eden sivil toplum kuruluşları, İsrail'e silah satışlarının durdurulmasını, bu ülke ile ticari, diplomatik, askeri, siyasi ve kültürel her türlü ilişkilerin kesilmesini, İsrail'in soykırımına destek veren ABD'nin durdurulmasını, işgalin sona erdirilip Filistinlilerin topraklarına geri dönmesinin garanti edilmesini, insani yardımların girişine izin verilmesini talep etti.
Uluslararası Filistin Toprak Günü dolayısıyla İspanya'da dünden bu yana 85'e yakın gösteri düzenlenirken, Leon, Palencia, Toledo, Murcia, Cuenca, Malaga gibi önemli şehirlerde de İsrail protesto edildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart'ta bozarak, şiddetli saldırılarına yeniden başlarken, bu tarihten itibaren 50 binden fazla kişiyi öldürdü.
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