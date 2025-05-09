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Dünya

Macron'dan Trump'ın Rusya-Ukrayna için 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısına destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında 30 günlük "koşulsuz" ateşkes çağrısını desteklediğini belirtti.

Esra Taşkın  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Macron'dan Trump'ın Rusya-Ukrayna için 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısına destek

Paris

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, gece Trump ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında 30 günlük koşulsuz ateşkese yönelik açık çağrısını desteklediğini vurgulayan Macron, herkesin sahte bahaneler ileri sürmeksizin bu hedef doğrultusunda çalışması gerektiğini kaydetti.

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Macron, Ukrayna’nın bu ateşkesi yaklaşık iki ay önce desteklediğini hatırlatarak, "Artık Rusya'nın da aynısını yapmasını bekliyorum. Aksi takdirde, tüm Avrupalılarla birlikte ve ABD ile yakın istişare içinde kararlılıkla karşılık vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "ABD, ideal olarak 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı yapıyor." mesajını vermişti.

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