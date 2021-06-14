Euro
10.28
Dolar
8.47
BIST 100
1,454.25
Altın
1,865.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de NATO Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Macron'dan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama: 'Yatıştırıcı bir iklimde' gerçekleşti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin "yatıştırıcı bir iklimde" gerçekleştiğini belirtti.

Yusuf Özcan   | 14.06.2021
Macron'dan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama: 'Yatıştırıcı bir iklimde' gerçekleşti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Zirvede NATO'nun değerleri ve misyonu hususlarını açıklığa kavuşturduklarını aktaran Macron, zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Macron, Erdoğan ile görüşmede de NATO'nun değerlerini ele aldıklarını ve bunu açıklığa kavuşturduklarını söyledi.

Macron, "Erdoğan ile Libya konusunu konuştuk. Bu konuda ateşkesi korumak, 24 Aralık'ta seçimlerin yapılması ve hükümeti bu çalışmada desteklemek, yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin geri çekilmesi üzerinde çalışmak için açık şekilde fikir birliğine vardık." ifadesini kullandı.

Bunun önemli bir gelişme olduğunu aktaran Macron, "Erdoğan ile (yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin) geri çekilmesinde beraber çalışma konusunda anlaştık. Bu tamamen ikimize bağlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmemizde yurt dışından Libya topraklarına gelen yabancı paralı askerlerin ve milislerin olabildiğince hızlı şekilde burayı terk etmesi ve beraber çalışma iradesini teyit etti." iddiasında bulundu.

Bu konuda Erdoğan ile gelecek haftalarda çalışmak istediğini aktaran Macron, Erdoğan ile görüşmenin "yatıştırıcı bir iklimde" gerçekleştiğini vurguladı.

Macron, son dönemde yapılan karşılıklı sert açıklamalar nedeniyle her iki tarafın özür beklemediğini belirtti.

Görüşmede yeniden birlikte çalışma iradesinin dile getirildiğini ifade eden Macron, görüşmede İslam konusunun da ele alındığını, Erdoğan'a Fransa'nın politikasının bir dine saldırmak olmadığını, tüm dinlere saygının kendileri için önemli olduğunu söylediğini aktardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşte
İngiltere'de Kovid-19 tedbirlerinin tamamen kaldırılması kararı 4 hafta ertelendi
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 626 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Macron'dan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama: 'Yatıştırıcı bir iklimde' gerçekleşti

Macron'dan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama: 'Yatıştırıcı bir iklimde' gerçekleşti

Erdoğan ve Sanchez NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz tüm müttefiklerimizin Türkiye ile tam dayanışma sergilemesi

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 626 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 626 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı

Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı
Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu

Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu