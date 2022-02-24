Dolar
14.25
Euro
15.93
Altın
1,962.14
ETH/USDT
2,395.10
BTC/USDT
35,528.00
BIST 100
1,841.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'den yayındayız Kiev'den yayındayız Türkiye’deki Ukraynalı vatandaşlar, Ankara’daki Büyükelçilik Binası önünde Rusya’yı protesto amaçlı gösteri düzenliyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Macron, Rusya'dan, BM Güvenlik Konseyi'ne hesap vermesini isteyeceklerini söyledi

Yusuf Özcan   | 24.02.2022
Macron, Rusya'dan, BM Güvenlik Konseyi'ne hesap vermesini isteyeceklerini söyledi

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Rusya'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hesap vermesini isteyeceklerini belirtti.

Macron, Elysee Sarayı'ndan halka sesleniş konuşmasında, Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya "yoğun saldırılar" başlattığını anımsattı.

Bunun Rus yetkililerin verdiği taahhütlere aykırı ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile Avrupa'nın ve uluslararası düzeninin ihlali olduğunu vurgulayan Macron, "(Rusya Devlet) Başkan (Vladimir) Putin diplomatik yolları reddederek ve savaşı tercih ederek sadece Ukrayna'ya saldırmadı, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saymaya ve Avrupa'mızda son on yıllardaki barışa ve istikrara yönelik en ciddi saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

Macron, bu krizi önlemek için Avrupalı ortaklarıyla her şeyi yapmalarına rağmen bunun yaşandığına işaret ederek, "Bu savaş eylemine zayıflık göstermeden, soğukkanlılıkla, kararlılıkla ve birlik içinde yanıt vereceğiz." dedi.

Rusya'ya uygulanacak yaptırımların askeri ve ekonomik olarak saldırılarla orantılı olacağını dile getiren Macron, bugün ve yarın düzenlenmesi planlanan G7, Avrupa Birliği (AB) ve NATO Zirvelerinde bazı kararlar alacaklarını belirtti.

Macron, Rusya'dan BMGK'ya hesap vermesini isteyeceklerini kaydetti.

Ukrayna'yı tereddüt etmeden destekleyeceklerinin, Avrupalı müttefiklerinin egemenliklerini ve güvenliğini korumak için tüm sorumlulukları üstleneceklerinin altını çizen Macron, "Bu gece yaşananlar Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hayatımızın ve kıtanın jeopolitiği üzerinde kalıcı ve derin sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, konuya ilişkin yarın Fransız Parlamentosunda açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Emmanuel Macron'un konuşması sırasında arkasında Fransa, AB ve Ukrayna bayrakları yer aldı.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da, 2014'teki Meydan olaylarının ardından Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat ayı itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 yılı sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocuklarını Kovid-19 nedeniyle kaybeden aile aşı çağrısı yaptı
Kovid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor
Dünya Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
Özbekistan'da 1 Mart'tan itibaren maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak

Benzer haberler

Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna’ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı

Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna’ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vatandaşlarımızın TL'ye ve TL cinsi varlıklara güveninin devam etmesi önemli

Macron, Rusya'dan, BM Güvenlik Konseyi'ne hesap vermesini isteyeceklerini söyledi

Macron, Rusya'dan, BM Güvenlik Konseyi'ne hesap vermesini isteyeceklerini söyledi
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Ukrayna'daki askeri harekattan endişeliyiz

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Ukrayna'daki askeri harekattan endişeliyiz
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü