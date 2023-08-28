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Dünya

Macron, Nijer'de "istenmeyen kişi" ilan edilen büyükelçilerini geri çekmeyeceklerini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer'de "istenmeyen kişi" ilan edilen ve ülkeden ayrılması için verilen sürenin dolduğu Fransız Büyükelçi Slyvain Itte'yi baskılara rağmen geri çekmeyeceklerini duyurdu.

Alaattin Doğru  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Macron, Nijer'de "istenmeyen kişi" ilan edilen büyükelçilerini geri çekmeyeceklerini söyledi

Ankara

Başkent Paris'teki 29. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Macron, "Darbecilerin baskılarına rağmen Büyükelçimiz (Slyvain Itte) Niamey'de kalacak.” dedi.

Nijer'deki askeri yönetimi tanımadıklarını ve "henüz istifasını sunmayan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u desteklediklerini söyleyen Macron, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Nijer yönetimine yönelik aldığı yaptırım kararlarını ve politikalarını desteklediklerini yineledi.

Fransa ve diplomatlarının son aylarda birçok ülkede zorluklarla karşılaştığını dile getiren Macron, halihazırda Paris'teki konferansta bulunmayan Fransız diplomatları selamladığını ifade etti.

Fransız Cumhurbaşkanı, Avrupa'yı ve Batı ülkelerini "uluslararası arenada zayıflama riskine" karşı uyardı.

Fransız Büyükelçi'nin ülkeden ayrılması istendi

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Fransa ise "cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı.

Büyükelçi Itte'ye verilen süre dün yerel saatle 19.00'da dolarken Fransa Büyükelçiliği önünde alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Askeri yönetimin, Itte'nin ülkeyi terk etmemesi halinde Fransa Büyükelçiliği ve Fransız askeri üssüne elektrik, su, gıda ve yakıt tedarikini durdurabileceği belirtiliyor.

Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir askeri üssü bulunuyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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