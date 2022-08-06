Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,708.00
BTC/USDT
23,129.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron, Kafkasya'daki son gelişmelere dair Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda ikili görüşmeler yaptı.

Esra Taşkın   | 06.08.2022
Macron, Kafkasya'daki son gelişmelere dair Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü

Paris

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, bu hafta Aliyev ve Paşinyan ile telefonda ikili görüşmeler yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Macron'un, son günlerde özellikle Laçin koridorunda meydana gelen "ciddi olaylardan" endişe duyduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Macron'un gerilimi önlemek ve taraflar arasında müzakerelerin devamının sağlanması için her şeyin yapılması çağrısında bulunduğuna yer verilen açıklamada, "(Macron), 9 Kasım 2020'da ateşkes müzakereleri kapsamında alınan taahhütlere saygı duyulmasının öneminin altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Macron'un Güney Kafkasya'daki durumun gidişatını yakından takip ettiği belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Aliyev, Ermenistan tarafından bir askeri provokasyon daha yapıldığını, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yapılan provokasyon sonucu bir Azerbaycan askerinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Azerbaycan ordusunun provokasyonu engellediğini ifade eden Aliyev, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu kaydetmişti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, 10 Kasım 2020'da tarihi üçlü bildiriye imza atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret etti
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor
Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

Benzer haberler

Macron, Kafkasya'daki son gelişmelere dair Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü

Macron, Kafkasya'daki son gelişmelere dair Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü

Gurbetçisi fazla olan Yukarıöz, Çankırı'da 'Küçük Paris' olarak adlandırılıyor

Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı

Fransa’da kuraklık nedeniyle vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları çağrısı yapıldı

Fransa’da kuraklık nedeniyle vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları çağrısı yapıldı
Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton 'salyangoz dolması' ihraç ediliyor

Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton 'salyangoz dolması' ihraç ediliyor
Meclis dünya anayasalarını araştırdı

Meclis dünya anayasalarını araştırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet