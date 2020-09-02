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Dünya

Macron, Hizbullah lideriyle yaptığı görüşmeyi haberleştiren gazeteciyi azarladı

Le Figaro gazetesi muhabiri Georges Malbrunot, Macron'un pazartesi ve salı günkü Beyrut ziyareti sırasında Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yapmış ve bir kaynağa dayanarak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgiler paylaşmıştı.

Yusuf Özcan   | 02.09.2020
Macron, Hizbullah lideriyle yaptığı görüşmeyi haberleştiren gazeteciyi azarladı

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan Le Figaro gazetesi muhabirini azarladı.

Le Figaro gazetesi muhabiri Georges Malbrunot, Macron'un pazartesi ve salı günkü Beyrut ziyareti sırasında Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yaptı ve bir kaynağa dayanarak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı.

Haberde, Macron'un Raad'a, "Sizinle çalışmak istiyorum ama Lübnanlı olduğunuzu ispatlayabilir misiniz? Herkes sizin İran'a dayalı bir gündeminiz olduğunu biliyor. Lübnanlıları seviyor musunuz, evet mi, hayır mı? Eve dönün, Suriye ve Yemeni terk edin ve burada devlet kurmak için işinizi yapın, çünkü bu devletin ailenize faydası olacak." dediği belirtildi.

Haberde aynı zamanda, Macron'un, Lübnanlı siyasetçilere hükümetin kurulması için baskı kurması eleştirildi.

LCI televizyon kanalının bugün yayınladığı ve dün gerçekleşen olayın görüntülerine göre Macron, kalabalığın içerisinde Malbrunot'a sesini yükselterek, "Konunun hassasiyeti açısından, yaptığınız sorumsuzca. Fransa ve buradaki ilgililer açısından da sorumsuzluk ve gazetecilik etiğine aykırı. Gazetecileri savunduğumu biliyorsunuz, her zaman savunacağım. Size açık konuşuyorum. Yaptığınız hatalı ve profesyonel değil ve miskinlik." ifadelerini kullandı.

Görüntüde Macron'un, Malbrunot'a söz hakkı vermeden salondan ayrıldığı görülüyor.

Malbrunot ise Macron'un bu tepkisinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Kabul edilemez bu saldırının şiddetine çok şaşırdım." ifadesini kullandı.

Elysee Sarayı yetkilileri ile görüşme yaptığını ifade eden Malbrunot, kendisi için olayın kapandığını aktardı.

Saraydan konuya ilişkin basına yapılan açıklamada da Macron'un, Malbrunot'u, ilgili haber konusunda bazı bilgileri düzeltme konusunda fırsat vermemekle suçladığı belirtildi.

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