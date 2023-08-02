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Dünya

Macron, göçmenlik yasasının kabulü için tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düzensiz göçe ilişkin yasanın kabulü için tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planladığını söyledi.

Saadet Firdevs Aparı  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Macron, göçmenlik yasasının kabulü için tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planlıyor

Ankara

BFM TV'nin haberine göre Macron, göçmenlik yasasını zorlamak için, bir tasarının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesini sağlayan Anayasanın tartışmalı 49/3 maddesinin kullanılmasının ihtimal dışı olmadığını belirterek, "Anayasanın izin verdiği şeyi kullanacağım." dedi.

Macron, 22 Mart'ta, düzensiz göçe ilişkin tasarının farklı tasarılara bölüneceğini ve gelecek haftalarda parlamentoda görüşüleceğini açıklamıştı.

Hükümetin hakkında sınır dışı kararı olan göçmenleri "arananlar listesine" koymasına imkan veren göç tasarısına karşı 25 Mart'ta başkent Paris ve farklı kentlerde gösteri düzenlenmişti.

Fransa'da anayasa, hükümete bir yasa tasarısının oylamadan geçirilmesi için yetki verirken buna karşı muhalefettin de gensoru teklifi vermesine olanak sağlıyor.

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