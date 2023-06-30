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Dünya

Macron, Fransa'daki olaylarla ilgili sosyal medyada "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından başlayan ve şiddetlenen sokak olaylarıyla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi.

Esra Taşkın  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Macron, Fransa'daki olaylarla ilgili sosyal medyada "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Paris

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülke genelinde olaylar çıktı.

Macron, İçişleri Bakanlığında ülkede çıkan olaylarla ilgili yapılan kriz birimi toplantısında yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız son iki gece, kabul edilemez ve savunulamaz bir durumun parçası. Hiçbir şey şiddeti meşrulaştıramaz. Özellikle de bu şiddet kamu binalarına, belediye binalarına, karakollara, okullara saldırmaktan, dükkanları yağmalamaktan geçiyorsa." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, Nael M.'nin ölümünden siyasi çıkarım yapmak isteyenler olduğunu savunarak "Bu durumu ve anı kullanarak kargaşa yaratmaya ve kurumlarımızı saldırmaya çalışanları kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bu şiddet olaylarının meşru bir tarafı olmadığını ifade eden Macron, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in sahada ek önlemler alacağını belirtti.

Emmanuel Macron, belediye binalarını ve vatandaşları korumak için özellikle en hassas vilayetlerde birçok şenliği ve gösteriyi iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

Macron, ülkede çıkan olaylarda gözaltına alınanlar arasında reşit olmayanların da olduğunu belirterek gözaltına alınanların gelecek saatlerde hakim karşısına çıkacağına işaret etti.

Gözaltına alınanların 3'te 1'inin gençlerden oluştuğunu kaydeden Macron, tüm ebeveynleri sorumlu olmaya çağırdı.

Ebeveynleri çocuklarını evde tutmaya çağıran Macron, sosyal medya ve platformlarının son günlerdeki olaylarda önemli rol oynadığını söyledi.

Macron, sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını talep edeceklerini söyledi.

Sosyal medya vasıtasıyla "şiddetin taklit edildiği" değerlendirmesinde bulunan Macron, bunun genç yaştakileri bir nevi gerçek dünyadan kopardığını ifade etti.

Macron, "Bazı (gençlerin) sokakta kendilerini zehirleyen video oyunlarını oynadığı hissine kapılıyoruz." dedi.

Fransız Cumhurbaşkanı sosyal medya şirketlerinden, "kargaşa" çağrısı yapan kullanıcıların kimliklerini açıklamalarını talep edeceklerini belirtti.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

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